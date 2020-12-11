В Азербайджане соцвыплаты уже назначены более 1000 членам семей шехидов

БАКУ /Trend/ - Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) при министерстве труда и социальной защиты населения назначил виды соцобеспечения свыше 1000 членам семей героев, ставших шехидами в 44-х дневной Отечественной войне, сообщает в пятницу Trend.

Им назначены ежемесячные пенсии Президента, а также пенсии и пособия, в настоящее время процесс продолжается.

Напомним, что для оперативной поддержки в обеспечении прав соцобеспечения участников войны и членов семей военнослужащих, ставших шехидами в Отечественной войне, функционирует Рабочая группа.

Выплаты по видам соцобеспечения назначаются на основании документов, собранных из надлежащих структур, без ожидания их представления семьями шехидов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)