В освобожденном от оккупации Кельбаджарском районе Азербайджана заработала Государственная противопожарная часть (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана продолжает формирование соответствующих структур на освобожденных от оккупации территориях.
Как сообщили в субботу Trend в министерстве, 11 декабря 2020 года в городе Кельбаджар заработала Государственная противопожарная часть Государственной службы пожарной охраны МЧС Кельбаджарского района. Подразделение оснащено соответствующей техникой и оборудованием для обеспечения высокого уровня обслуживания.
Напомним, что ранее местные структуры Государственной службы пожарной охраны МЧС приступили к работе в городах Шуша, Физули, Джабраил, Зангилан, Губадлы и поселке Гадрут Ходжавендского района.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев)
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В освобожденном от оккупации Кельбаджарском районе Азербайджана заработала Государственная противопожарная часть (ВИДЕО)
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