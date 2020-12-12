В освобожденном от оккупации Кельбаджарском районе Азербайджана заработала Государственная противопожарная часть (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана продолжает формирование соответствующих структур на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили в субботу Trend в министерстве, 11 декабря 2020 года в городе Кельбаджар заработала Государственная противопожарная часть Государственной службы пожарной охраны МЧС Кельбаджарского района. Подразделение оснащено соответствующей техникой и оборудованием для обеспечения высокого уровня обслуживания.

Напомним, что ранее местные структуры Государственной службы пожарной охраны МЧС приступили к работе в городах Шуша, Физули, Джабраил, Зангилан, Губадлы и поселке Гадрут Ходжавендского района.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев)