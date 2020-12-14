В Азербайджане запрещена продажа лекарств в обход утвержденных цен - госслужба

БАКУ /Trend/ - Госслужба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана усилила мониторинги в сфере реализации населению лекарственных препаратов, сообщили в понедельник Trend в Службе.

Было отмечено, что до настоящего времени Тарифным (ценовым) советом были утверждены цены на 12 114 лекарственных средств, и на упаковках этих препаратов должны быть указаны утвержденные цены. Данное требование должны соблюдать все субъекты, осуществляющие оптовую и розничную продажу лекарственных средств. Продажа зарегистрированных лекарств по другим, отличающимся от утвержденных, ценам запрещена, и предусматривает применение мер ответственности.

Информацию об утвержденных ценах на лекарства можно получить на сайтах Тарифного совета и Госслужбы по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком.

В случае выявления цен, отличающихся от утвержденных, Служба просит звонить на "горячую линию" (498-15-01, 498-15-04).

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)