Завтра в Баку до 12 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове во вторник ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, ожидается умеренный южный ветер, передает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Максимальная температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 6-8, днем 10-13, в Баку ночью 6-8, днем 10-12 градусов тепла. Атмосферное давление снизится с 767 до 763 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 60-70 процентов.

В регионах Азербайджана 15 декабря местами пройдут дожди, в горных районах ожидается снег, который днем постепенно прекратится, местами будет туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью 0-4, днем 7-11 градусов тепла, в горах ночью 2-7 градусов мороза, днем от -1 до +4 градуса тепла.

На Абшеронском полуострове 15-16 декабря ожидается близкий к нормальному температурный режим и слабые, умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)