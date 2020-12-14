В «Виртуальной школе» будет проведено оценивание по предметам IV, VI и IX классов

БАКУ /Trend/ - В «Виртуальной школе» 19 декабря в 14:00 будет организовано национальное оценивание качественных изменений по предметам, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство образования.

Национальное оценивание будет организовано по языку преподавания, математике и английскому языку в IV, VI и IX классах.

Для участия в оценивании необходимо войти в рубрику «Тесты» в разделе "Teams -> General" на платформе «Виртуальная школа» и ответить на вопросы заданий.

В процессе оценивания:

- учащимся IV классов будет задано по 15 заданий по языку преподавания и по математике, 10 вопросов по английскому языку (всего 40 вопросов, время оценивания 1 час 20 минут)

- учащимся VI классов будет задано по 20 вопросов по языку преподавания, математике и по английскому языку (всего 60 вопросов, время оценивания 2 часа)

- учащимся IX классов будет задано по 30 вопросов по языку преподавания, математике и по английскому языку (всего 90 вопросов, время оценивания 3 часа).

Отметим, что цель оценивания, проводимого в виде системного исследования, собрать достоверную информацию для выдвижения предложений, определить конкретные направления для решения проблем.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)