В Азербайджане в соответствии с расписанием представлена программа "Время урока"

БАКУ /Trend/ - В соответствии с расписанием на 14 декабря на телеканалах Mədəniyyət (Культура) и ARB Günəş представлена программа "Время урока"​​.

Как сообщили в понедельник Trend в министерстве образования Азербайджана, программа включает уроки для азербайджанского и русского секторов. Минобразования рекомендует обращать внимание на расписание уроков, изучать темы, представленные в программе "Время урока", потому что телеуроки дают учащимся дополнительную и уникальную возможность учиться у лучших. Также видеоуроки можно посмотреть на YouTube-канале, странице видеоуроков в Facebook, на портале видеоуроков (https://video.edu.az/), а также на странице телеканала Təhsil (Образование) в Facebook.

Отметим, что в связи с проведенной сегодня профилактической работой на телеканале Mədəniyyət изменено время трансляции программы "Время урока", и телеуроки были показаны в 14:00.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)