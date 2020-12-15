В результате армянской агрессии с 27 сентября погибли 10, ранены 16 школьников - минобразования Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В результате атак армянских вооруженных сил, продолжавшихся более шести недель, начиная с 27 сентября, погибли 10 и были ранены 16 азербайджанских школьников, разрушены 54 учебных заведения.

Об этом министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев сказал, выступая на мероприятии, посвященном Международному дню прав человека, сообщает во вторник Trend.

Амруллаев также коснулся мер, которые предпринимаются по обеспечению продолжения процесса обучения на фоне пандемии коронавируса, рассказал о платформе "Виртуальная школа", созданной при сотрудничестве с Microsoft для перехода на онлайн-обучение, отметив, что для участия в этой платформе зарегистрированы более 1 млн 300 тысяч учащихся и более 120 тысяч учителей.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)