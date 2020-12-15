Вакцинация от коронавируса будет бесплатной - Минздрав Азербайджана

БАКУ / Trend/ - В Азербайджане вакцинация от коронавируса будет бесплатной.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал замминистра здравоохранения Азербайджана Виктор Гасымов, сообщает во вторник Trend.

По его словам, уже установлены группы риска, которые и будут в первую очередь вакцинированы.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)