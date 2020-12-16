В Азербайджане за сутки задержаны 49 покинувших места проживания больных COVID-19 - МВД

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продолжаются контрольно-профилактические меры по предотвращению массового распространения COVID-19, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу МВД.

Сотрудники полиции и военнослужащие Внутренних войск 15 декабря выявили и задержали в общественных местах 49 больных COVID-19, покинувших места проживания.

Они были возвращены домой.

В соответствии со ст. 139-1.1 УК Азербайджана в отношении 32 человек было возбуждено уголовное дело.

(Текст: Кямаля Сеидова)