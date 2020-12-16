Брат шехида Худаяра Юсифзаде был гостем Diaspor FM

БАКУ/Trend/ - Брат шехида Отечественной войны Худаяра Юсифзаде, покорившего своим исполнением сердца людей, Мухаммед Юсифзаде дал интервью Diaspor FM. Он говорил о детских воспоминаниях, связанных с братом, любви к музыке в семье, а также интересе Худаяра к военной сфере. Mухаммед Юсифзаде поделился воспоминаниями боевых товарищей брата, добровольно ушедшего на фронт, о проявленной им на войне отваге, воодушевлении своим позитивным настроем наших солдат в ходе тяжелых боев. Сказал, что снижение стресса солдат в кровавой войне, поддержание их боевого настроя являлось большим героизмом.

M.Юсифзаде поблагодарил наших музыкантов, сделавших аранжировку азербайджанской музыки, впервые озвученной Худаяром в горах Карабаха спустя 30 лет, журналистов, уделивших этому внимание, и азербайджанскую диаспору. Oн также особо подчеркнул, что наряду с борьбой, которую наша армия вела на поле боя в течение 44 дней, наши соотечественники, проживающие за рубежом, боролись с армянским лобби на информационном фронте, и выразил признательность за это.

Коллектив Государственного комитета по работе с диаспорой желает упокоения душ наших шехидов и скорейшего исцеления нашим гази.

Упомянутую программу Diaspor FM можно послушать на следующем линке: https://youtu.be/38h00O-WoLY