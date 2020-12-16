Старший сержант ВВ МВД Азербайджана, ставший шехидом в боях за освобождение города Шуша

БАКУ /Trend/ - Старший сержант внутренних войск МВД Азербайджана Бабаев Орхан Садаил оглу в числе шехидов Отечественной войны.

Как сообщили в среду Trend в МВД, Орхан родился 1994 году в поселке Кижаба Астаринского района.

Он стал шехидом в боях на Шушинском направлении.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)