БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продлевается срок вступления в силу закона "О медиации".

Как сообщает в пятницу Trend, вопрос об этом был обсужден на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Таким образом, срок вступления в силу закона продлевается от первого января 2021 года до первого июля 2021 года.

Было отмечено, что данное решение связано с особым карантинным режимом в стране. Ввиду эпидемиологической ситуации не представилось возможным в полной мере создать систему медиации.

Отметим, что закон в соответствии с пунктами 10 и 12 части первой статьи 94 Конституции Азербайджана регулирует общественные отношения в сфере медиации, что является одним из альтернативных методов разрешения споров, определяет цели, принципы, правила медиации и статус медиаторов.

Согласно статье 3 закона, медиация применяется к нижеследующим:

3.1.1. гражданские и экономические споры (в том числе споры с иностранным элементом);

3.1.2. споры, возникающие из семейных отношений;

3.1.3. споры, возникающие из трудовых отношений;

3.1.4. споры, возникающие из административно-правовых отношений.

3.2. В случае экономических споров и споров, возникающих из семейных и трудовых отношений, требуется присутствие сторон на первоначальном заседании по медиации до обращения в суд в соответствии со статьями 28 и 29 настоящего закона.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)