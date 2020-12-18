АН Азербайджана национализирует порядка 400 топонимов

БАКУ /Trend/ - Академия Наук (АН) Азербайджана проводит работы по изменению, национализации и установлению правильного написания названий порядка 400 топонимов.

Об этом сказал в пятницу Trend завсектором топонимики Института языкознания АН, профессор Гара Мешадиев.

По его словам, большинство этих топонимов на освобожденных от оккупации территориях.

"Армяне изменили 90% топонимов на этих территориях. А те, которые не смогли изменить, перевели с азербайджанского языка на армянский, утверждая, что якобы азербайджанцы переняли эти топонимы у армян. Сейчас мы меняем их названия, возвращая исторические названия, а некоторым даются новые названия", - сказал ученый.

Мешадиев добавил, что восстановление названий осуществляется на основании исторических источников, где учитываются топонимы древних карт Азербайджана.

Он подчеркнул, что все эти изменения принимаются после совместного обсуждения с историками, экономистами и другими учеными. После обсуждения новых топонимов в АН список будет направлен в Комиссию по топонимике Милли Меджлиса, а дальше, после проведенных обсуждений, представлен на пленарное заседание парламента.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)