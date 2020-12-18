Предупреждение от МВД Азербайджана по поводу новогодних веселий

БАКУ /Trend/ - В период особого карантинного режима, действующего на территории Азербайджана, объекты общественного питания, в том числе рестораны, кафе и чайные дома, могут осуществлять деятельность на основании предоставления услуг по доставке или онлайн-продажи.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве внутренних дел Азербайджана, в последнее время на предприятиях общественного питания, в том числе в ресторанах и развлекательных центрах, даются объявления об организации и проведении торжеств по случаю 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

"Обращаем внимание на то, что организация и проведение массовых праздников и концертов недопустимы в целях предотвращения распространения инфекции COVID-19. Призываем граждан не доверять таким объявлениям и приглашениям для участия в подобных массовых мероприятиях и соблюдать правила особого карантинного режима.

Попытки организовать и провести массовые мероприятия, веселья, концертные программы в период особого карантинного режима будут решительно пресечены. В случае выявления таких фактов организаторы и участники будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством", - сообщили в МВД Азербайджана.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)