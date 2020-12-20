Обнародован прогноз погоды на завтра

Bakı. Trend:

21 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Trend в Национальном гидрометеорологическом центре, утренний северо-западный ветер сменится днем южным.

21 декабря температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 3-5, днем 8-10 градусов тепла, в Баку ночью 3-5, днем 8-10 градусов тепла. Атмосферное давление превысит норму и составит 770 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем – 50-55%.

В регионах Азербайджана также будет преимущественно без осадков. Временами туман. Будет дуть западный ветер. Ночью температура воздуха составит от -1 С до +4 С, днем ​​+7 - 11 С, ночью в горах -3 - 8 С градусов мороза, днем ​​+0 - 5 С.