В Кельбаджаре, Джабраиле, Шуше, Ханкенди будут созданы современные сейсмостанции

БАКУ /Trend/ - В ближайшей перспективе в Кельбаджаре, Джабраиле, Шуше, Ханкенди и других районах будут созданы современные сейсмологические пункты и станции, в этом регионе начнутся научно-исследовательские работы.

Об этом сказал генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы НАНА, член-корреспондент НАНА Гурбан Етирмишли, сообщает в понедельник Trend