В Кельбаджаре, Джабраиле, Шуше, Ханкенди будут созданы современные сейсмостанции
БАКУ /Trend/ - В ближайшей перспективе в Кельбаджаре, Джабраиле, Шуше, Ханкенди и других районах будут созданы современные сейсмологические пункты и станции, в этом регионе начнутся научно-исследовательские работы.
Об этом сказал генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы НАНА, член-корреспондент НАНА Гурбан Етирмишли, сообщает в понедельник Trend
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