В Азербайджане выявлено 1505 новых случаев заражения COVID-19, вылечились 3028 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 1 505 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией (COVID-19), вылечились 3 028, скончались 43 человека, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 203 593 случая заражения коронавирусом, из них 142 807 человек вылечились, 2 253 - скончались, число активных больных – 58 533.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведены 9 383, а в целом - 2 073 137 тестов.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)