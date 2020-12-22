Выздоровевшему от COVID-19 нет необходимости сдавать тест через 14 дней – минздрав Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Все чувствующие недомогание немедленно должны обратиться к врачу.

Об этом, комментируя вопрос, связанный со взятием мазка на выявление заболевания, сказала член Рабочей группы при Минздраве Наиля Дашдамирова, сообщает во вторник Trend.

Она отметила, что взятие поликлиниками мазка в связи с инфекцией COVID-19 осуществляется в следующем порядке: «При недомогании сразу необходимо обратиться к врачу или позвонить на номер «814». Если участковый врач заподозрит у гражданина COVID-19, то результаты анализа отправляются в пункт, к которому прикреплена поликлиника. Работники пункта берут мазок на дому ежедневно с 08:00 до 15:00. С 15:00 до 18:00 больным с позитивным тестом сотрудники пунктов начинают раздавать витаминные комплексы».

По словам Дашдамировой, участковые врачи в течение 14 дней наблюдают за состоянием находящегося дома больного коронавирусом: "Граждане, которые бессимптомно или легко переносят болезнь обеспечиваются государством витаминным комплексом для лечения дома. В комплекс входят витамины C, D3, магнезиум, цинк, селен и препарат парацетамол. Эти препараты назначаются больным для предотвращения последствий, которые могут возникнуть во время лечения и течения болезни. В услугу, оказываемую участковыми врачами поликлиниками лицам, находящимся под контролем дома, не входят антибиотики и антивирусные препараты, а также внутривенные инъекции».

Член Рабочей группы Минздрава также добавила, что некоторые граждане по окончанию контрольного срока дома вновь требуют взять мазок. Если у лечащегося дома больного через 14 дней нет никаких жалоб, то он считается здоровым, и необходимости в повторном мазке нет. Но если по истечении 14 дней жалобы продолжаются, то ситуацию оценивает участковый врач, а период болезни может быть продлен».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)