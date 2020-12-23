Утвержден генплан города Гёйчай

БАКУ /Trend/ - Утвержден Генплан по развитию города Гёйчай до 2035 года, сообщает в среду Trend со ссылкой на Кабмин.

Он разработан Государственным главным проектным институтом "Азгоспроект" ("Azərdövlətlayihə") по заказу Госкомитета по градостроительству и архитектуре.

В генплане учтены жилищный фонд городского населения по предусмотренным годам, территории под социальные, культурные объекты и объекты бытовых услуг, сохранен принцип проживания с учетом сохранения природного ландшафта и территориальных зон в соответствии с развитием города.

Также учтено расширение транспортной системы и сисемы инженерно-коммуникационного обеспечения, составляющих инфраструктуру города.

(Текст: Кямаля Сеидова)