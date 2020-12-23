Утвержден генплан города Гёйчай
БАКУ /Trend/ - Утвержден Генплан по развитию города Гёйчай до 2035 года, сообщает в среду Trend со ссылкой на Кабмин.
Он разработан Государственным главным проектным институтом "Азгоспроект" ("Azərdövlətlayihə") по заказу Госкомитета по градостроительству и архитектуре.
В генплане учтены жилищный фонд городского населения по предусмотренным годам, территории под социальные, культурные объекты и объекты бытовых услуг, сохранен принцип проживания с учетом сохранения природного ландшафта и территориальных зон в соответствии с развитием города.
Также учтено расширение транспортной системы и сисемы инженерно-коммуникационного обеспечения, составляющих инфраструктуру города.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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