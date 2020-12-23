Лечение главного редактора АМИ Trend, заразившегося COVID-19, интенсивно продолжается

БАКУ /Trend/ - Состояние главного редактора АМИ Trend Руфиза Хафизоглу продолжает оставаться стабильно тяжелым.

Об этом сообщили в среду Trend в клинике, где он находится на лечении.

Было отмечено, что Хафизоглу подключен к аппарату искусственной вентиляции легких: "Его состояние продолжает оставаться стабильно тяжелым. В данный момент сатурация составляет 60% с кислородом в 91%. Сегодня температуры у него не было. Основная проблема связана с работой легких. Продолжается интенсивное лечение".

Напомним, что Руфиз Хафизоглу несколько дней назад заразился коронавирусом. Он в тяжелом состоянии был госпитализирован и помещен в реанимационное отделение медучреждения "Ени клиника".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)