Лечение главного редактора АМИ Trend, заразившегося COVID-19, интенсивно продолжается
БАКУ /Trend/ - Состояние главного редактора АМИ Trend Руфиза Хафизоглу продолжает оставаться стабильно тяжелым.
Об этом сообщили в среду Trend в клинике, где он находится на лечении.
Было отмечено, что Хафизоглу подключен к аппарату искусственной вентиляции легких: "Его состояние продолжает оставаться стабильно тяжелым. В данный момент сатурация составляет 60% с кислородом в 91%. Сегодня температуры у него не было. Основная проблема связана с работой легких. Продолжается интенсивное лечение".
Напомним, что Руфиз Хафизоглу несколько дней назад заразился коронавирусом. Он в тяжелом состоянии был госпитализирован и помещен в реанимационное отделение медучреждения "Ени клиника".
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)
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