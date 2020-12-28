Бесплатные услуги от Международного Банка Азербайджана

Международный Банк Азербайджана всегда стремится к тому, чтобы банковские услуги были доступны каждому. Бесплатный «Пакет базовых банковских услуг» это еще один шаг на пути к этой цели. Универсальный пакет услуг рассчитан на малообеспеченные слои населения. Это решение предусмотрено согласно «Государственной программе расширения цифровых платежей в Азербайджанской Республике в 2018-2020 годах». Основная задача программы - расширить использование и обеспечить доступность услуг электронных платежей для всех граждан нашей страны.

Благодаря «Пакету базовых банковских услуг» для малообеспеченных слоев населения открывается большинство возможностей Международного Банка Азербайджана на бесплатной основе или на льготных условиях. Клиенты могут бесплатно открыть текущий счет в национальной валюте и получить дебетовую карту, которая позволит проводить операции по текущему счету.

Получить доступ к услугам банка можно посредством системы интернет-банкинга IBA Mobile и в течение месяца переводить средства на расчетный счет в размере прожиточного минимума, а также проводить операции с наличными средствами в размере прожиточного минимума во внутренней эквайерской сети банка. Подключение к услугам SMS-оповещений, подачи электронной выписки по операциям с текущим счетом и перевода суточных на текущий счет в течение месяца также бесплатное.

Применение такого «Пакета базовых банковских услуг» для населения, не имеющего доступа к подобным финансовым операциям, а также для тех, кто не пользуется такими услугами из-за определенных обстоятельств, широко распространено в международной практике. Этот шаг Международного Банка Азербайджана усиливает уровень поддержки финансовой доступности в нашей стране.

Информацию об универсальных полезных продуктах и ​​услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка, можно получить в 39 филиалах и 37 отделениях Банка, на сайте https://ibar.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, или, посетив официальную страницу Банка в Facebook