В Азербайджане с карантинных постов возвращены 2 538 транспортных средств

Общество 29 декабря 2020 11:01 (UTC+04:00)
В Азербайджане с карантинных постов возвращены 2 538 транспортных средств

БАКУ /Trend/ - Для предотвращения распространения COVID-19 усилен карантинный контроль на въездах-выездах в 5 городов и 12 районов Азербайджана, установлены специальные посты, на которых сотрудники полиции и военнослужащие Внутренних войск продолжают контрольно-профилактические проверки, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу МВД.

28 декабря 2020 года с карантинных постов были возвращены 2 538 транспортных средств.

Также в этот день в Азербайджане в отношении 2 365 человек за нарушение правил карантинного режима было применено административное взыскание.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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