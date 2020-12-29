Разрабатывается проект госпрограммы по восстановлению освобожденных территорий Азербайджана - министр

БАКУ /Trend/ - С целью восстановления освобожденных территорий Азербайджана разрабатывается проект специальной государственной программы.

Об этом министр финансов Самир Шарифов сказал на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент), комментируя предложения, мнения и вопросы депутатов, сообщает во вторник Trend

Он отметил, что в ходе обсуждения государственного бюджета депутаты в основном выдвинули такие предложения, как выделение средств на восстановление освобожденных территорий, повышение оборонных расходов, выделение дополнительных финансов на усиление социальной защиты.

"В настоящее время разрабатывается проект специальной Государственной программы для восстановительных работы на освобожденных территориях. После этого будет уточнен финансовый объем работ, вопросы привлечения финансовых средств из-за рубежа и др. вопросы", - сказал Шарифов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)