Mobile View – просмотр любого контента со смартфона на телевизоре. Легко, удобно, просто! (ФОТО)

Несмотря на то, что первоочередным назначением телевизора является просмотр передач, современные Smart TV выполняют широкий спектр задач отличных от данной функции. Но телевизор все же остается сосредоточением внимания и центром любого дома, ведь теперь на нем можно легко просматривать содержимое наших незаменимых смартфонов. Благодаря функции Mobile View, доступной в ТВ-моделях Samsung, пользователи могут свободно делиться контентом, просматривать видео, слушать музыку или даже общаться прямо на Smart TV. Все это легко сделать одним касанием и без дополнительных подключений, просто используя инновационные функции представленные Samsung, такие как: Tap View, Multi View, Music Wall, My Album и Smart View.

Функции Tap View и Multi View позволяют проецировать дисплей смартфона на большом экране телевизора. Но если раньше для этого требовалось выполнить множество сложных настроек, то сейчас достаточно просто коснуться смартфоном экрана телевизора. Так, функция Tap View позволяет наслаждаться контентом без подключения к Wi-Fi. А используя Tap Sound, вы сможете перенести звук на динамики, установленные в телевизоре. Хотите поделиться хорошим настроением с родными? Самый лучший способ - поделиться любимой музыкой, слегка прикоснитесь смартфоном к звуковой панели и наслаждайтесь по-настоящему объемным звучанием.

Многие уже привыкли одновременно просматривать любимый контент и общаться в социальных сетях, благодаря функции мульти окон на смартфонах. Samsung предлагает вам тот же комфорт только в масштабах телевизора. Теперь при помощи режима Multi View вы сможете не только отображать содержимое смартфона на телевизоре, но также разделить экран телевизора на двое, чтобы смотреть все на одном экране и ничего не упустить. Смотрите любимые фильмы и обсуждайте их с друзьями, не отходя от телевизора!

Все еще думаете, как скрасить свое пребывание дома? Устройте себе отдых с любимой музыкой и безупречной аудио визуализацией! «Умные» телевизоры от Samsung представляют вам еще одну функцию для особенных эмоций - Music Wall. При использовании Bluetooth во время воспроизведения музыки со смартфона на телевизоре она создает визуальный спектр, который отражает атмосферу аудиодорожки на экране телевизора.

А для тех, кто скучает по родным и близким, а также часто вспоминает общие пикники и отдых, от которых нам пришлось отказаться в нынешнем году, функция My Album, поможет освежить все воспоминания посредством фотографий. Если раньше, чтобы посмотреть фотографии со смартфона на телевизоре приходилось задействовать приложения и использовать подключения, то теперь загрузка и отображение фотографий стали быстрее и проще. Для этого нужно выбрать изображения, которые вы хотите демонстрировать на экране ТВ-устройства, нажать «Поделиться» и выбрать «Просмотр изображений на телевизоре».

Еще один способ отображения разнообразного мобильного контента на телевизоре – это использование Smart View. Мобильные устройства Samsung можно подключать по беспроводной сети к телевизорам Samsung или устройствам Chromecast, что позволяет пользователям просматривать фотографии, видео, презентации и игры на своих телевизорах. Для этого необходимо дважды смахнуть вниз от верхней части экрана смартфона, чтобы открыть панель «Быстрая настройка». Далее нажать значок Smart View, чтобы выбрать устройство, к которому нужно подключиться, и можно наслаждаться мобильным контентом на своем телевизоре.

Дополнительную информацию о телевизорах Samsung QLED 8K можно получить в сетях магазинов: Baku Electronics, Irşad Electronics, Kontakt Home, Maxi.az, Soliton и Optimal.