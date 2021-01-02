"Горячая" линия Минздрава Азербайджана временно не работает
БАКУ /Trend/ - "Горячая линия "814" Минздрава Азербайджана временно не работает, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Минздрав.
Причина связана с техническими неполадками, в течение дня проблема будет устранена.
Просьба к гражданам связываться с "горячей линией-9103".
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)
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