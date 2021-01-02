В послевоенный период к активной занятости привлечены до 1800 членов семей шехидов и раненых военнослужащих

БАКУ /Trend/ - В послевоенный период Госагентство занятости при министерстве труда и социальной защиты населения привлекло к активной деятельности до 1800 членов семей шехидов и раненых военнослужащих, участников войны, лиц, пострадавших от армянского террора, сообщает в субботу Trend со ссылкой на минтруда.

Из них 1540 человек (в том числе 860 членов семей шехидов и 420 раненых участников войны или членов их семей) привлечены к внеочередной программе самозанятости.

После предоставления им активов в виде скотины, материалов и оборудования создаются малые семейные хозяйства, что даёт им возможность выхода к малому бизнесу.

Для почти 30 лиц, чьи дома были разрушены в результате армянского террора, в рамках программы самозанятости предоставлены активы и создаются малые предприятия.

В послевоенный период Агентство привлекло к оплачиваемым общественным работам 219 человек вышеназванных категорий, 31 человек уже обеспечен работой по программе софинансирования заработной платы.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)