Почтена память генерал-майора, Национального героя Азербайджана Полада Гашимова (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня группа офицеров министерства обороны Азербайджана, участники Отечественной войны, а также члены семьи Национального героя генерал-майора Полада Гашимова посетили его могилу, сообщает в субботу Trend со ссылкой на минобороны.

На церемонии поминовения заслуженный деятель искусств, полковник Абдулла Гурбани рассказал о жизненном и боевом пути Национального героя, отметив, что Полад Гашимов родился в селе Вендам Габалинского района. После переезда в Сумгайыт он учился в школах №№ 28 и 34, потом связал свою судьбу с военной профессией, поступив в Высшую военную школу имени Гейдара Алиева и успешно окончив ее.

Дослужившись до высшего воинского звания генерал-майора, Гашимов был во фронтовых зонах, достойно выполняя приказы и задания.

Полад Гашимов героически погиб 14 июля 2020 года во время пресечения армянских провокаций в направлении Товузского района армяно-азербайджанской границы.

Распоряжением Президента Азербайджана от 9 декабря 2020 года он был удостоен почетного звания "Национальный герой Азербайджана" (посмертно).

Выступая на церемонии, полковник Айдын Эюбов от имени министерства обороны еще раз выразил соболезнования семье генерал-майора.

Брат Полада Гашимова - Ильхам Гашимов выразил признательность Президенту Азербайджана и министерству обороны за оказываемое внимание и заботу.

От имени министерства обороны к могиле генерал-майора Полада Гашимова были возложены венок и цветы, прочитаны молитвы. Особо подчеркнуто, что военнослужащие азербайджанской армии всегда готовы выполнять приказы Верховного главнокомандующего.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)