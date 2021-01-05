АН Азербайджана о снижении уровня Каспийского моря

БАКУ /Trend/ - Институт географии АН Азербайджана прокомментировал информацию, распространенную в западной прессе о снижении до конца века на 9-18 метров уровня воды в Каспийском море, сообщает во вторник Trend.

Каспийское море не связано с мировым океаном и изолировано от него, поэтому постоянное изменение уровня воды в этом водоеме – естественное явление, сказал завотделом геоморфологии дна и берегов Каспийского моря Института географии, доктор географических наук, профессор Амир Алиев.

По его словам, многолетние наблюдения показывают, что за последние 177 лет уровень моря резко менялся трижды: в 1929-1977 гг, когда уровень воды опустился на 3 метра, в 1978-1995 гг., когда вода поднялась на 2,5 метра. С 1996 года и по настоящее время вновь наблюдается снижение уровня Каспия, которое составляет 1,5 метра. В данный момент уровень моря выше уровня океана на 28,05 метров.

Ученый отметил, что самое большое изменение в уровне Каспийского моря началось в 1862 году – уровень стал падать, и предполагается, что процесс будет продолжаться примерно до 2050 года: «Следует отметить, что за последние 500 лет минимальный уровень воды в Каспии наблюдался в 1977 году. Сейчас уровень воды опустился на 1 метр».

Он добавил, что за период с 1977 по 2020 гг. никаких важных и беспокоящих явлений в гидрометеорологическом и экологическом режимах моря не происходило: «В целом же, колебания уровня воды в Каспии за десятилетия связаны с климатическими изменениями, а падение уровня воды, которые происходили за последние сто, тысячу лет – с тектоническими процессами, происходящими в бассейне водоема. Нынешний процесс опирается на климатический фактор, которые определяется водным балансом моря».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров )