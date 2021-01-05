В Азербайджане оказана соцподдержка семье еще одного участника Отечественной войны

БАКУ /Trend/ - Сотрудники министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана посетили семью получившего ранение в ходе Отечественной войны Ханкишиева Эльнура Алиага оглу, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минтруда.

До ухода на фронт Эльнур Ханкишиев работал в ОАО «Азерэнержи», его рабочее место было сохранено и ежемесячно выплачивается заработная плата. Отец Эльнура работает в этой же организации.

В ближайшие дни Эльнуру будет назначена инвалидность и произведена единовременная страховая выплата.

Брат Эльнура получает ежемесячное социальное пособие в связи с ограниченными возможностями здоровья. Также будет проведена работа по оценке инвалидности сестры участника Отечественной войны в связи с имеющимися проблемами в ее здоровье.

С матерью и сестрой Эльнура Ханкишиева были заключены трудовые договора, и они привлечены к оплачиваемым общественным работам. Также было принято решение о выплате семье единовременной материальной помощи.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)