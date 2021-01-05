Еще два азербайджанских пленных были возвращены 28 декабря - Госкомиссия
БАКУ /Trend/ - Еще два гражданина Азербайджана возвращены из армянского плена.
Как сообщает во вторник Trend, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал глава рабочей группы Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших лиц Исмаил Ахундов.
По его словам, 28 декабря в Азербайджан из армянского плена возвращены два азербайджанских пленных - военнослужащий и гражданское лицо.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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