Еще два азербайджанских пленных были возвращены 28 декабря - Госкомиссия

БАКУ /Trend/ - Еще два гражданина Азербайджана возвращены из армянского плена.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал глава рабочей группы Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших лиц Исмаил Ахундов.

По его словам, 28 декабря в Азербайджан из армянского плена возвращены два азербайджанских пленных - военнослужащий и гражданское лицо.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)