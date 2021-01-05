Нас 10 дней держали в помещении без окон - вызволенный из армянского плена солдат

БАКУ /Trend/ - Меня взяли в плен, когда я, передав провизию нашим солдатам, возвращался обратно.

Как передает во вторник Trend, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал возвращенный из армянского плена солдат Нахид Гамидов.

Он сказал, что его взяли в плен, когда он пытался найти дорогу назад.

"Я доставил провизию нашему батальону 10 ноября. На обратном пути я увидел брошенную противником военную технику. Взяв ее в качестве трофея, возвращаясь назад, заблудился. Вдруг я осознал, что меня окружили 8-10 армянских солдат. Меня взяли в плен, увезя в неизвестном направлении, а в последствии перевезли в Ереван. В течение 10 дней содержали в помещении без окон, подвергали ужасным физическим и психологическим пыткам. 14 декабря нас посадили на самолет, завязав глаза. Позднее мы были доставлены в Баку", - добавил Гамидов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)