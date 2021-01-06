Минобразования Азербайджана приостановило прием граждан до 31 января

БАКУ /Trend/ - В соответствии с постановлением Кабмина Азербайджана от 8 декабря 2020 года о продлении особого карантинного режима на территории страны Центр приема граждан при минобразования приостанавливает прием до 31 января 2021 года, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство.

Граждане могут обращаться по соответствующим вопросам по телефону 146-1, либо через сайт https://edu.gov.az/az/contacts/appeal , а также воспользоваться услугами министерства на электронных ресурсах https://edu.gov.az, https://ict.edu.az

Официальную информацию министерства образования Азербайджана рекомендуется отслеживать на сайте минобразования и страницах в социальных сетях - https://www.facebook.com/tehsil.gov.az, https://twitter.com/tehsilgovaz, https://www.instagram.com/edugovaz/, https://www.youtube.com/user/tehsilgovaz, @edugovaz

(Текст: Кямаля Сеидова)