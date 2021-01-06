Фонд YAŞAT продолжает обеспечивать нужды семей шехидов и раненых в Отечественной войне (ФОТО)

Общество 6 января 2021 18:41 (UTC+04:00)
Фонд YAŞAT продолжает обеспечивать нужды семей шехидов и раненых в Отечественной войне (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Фонда "YAŞAT", наряду с обращением по адресам, где проживают раненые в ходе боев за восстановления территориальной целостности страны военнослужащие и семьи шехидов, продолжают удовлетворять потребности данной категории граждан.

Как сообщили в среду Trend в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана, плата за обучение сына шехида Ибрагимова Хейруллы Маиса оглу, получающего образование за границей, и улучшение жилищных условий семьи шехида Мирзалиева Камала Аждар оглу были профинансированы за счет пожертвований в Фонд "YAŞAT".

Также продолжается оказание масштабной реабилитационной помощи участникам Отечественной войны. Так, для ветеранов, продолжающих лечение, закуплено медицинское реабилитационное оборудование GIGER, которое можно использовать для лечения 35-40 человека в сутки.

На сегодняшний день были проведены встречи с более 11000 членами 2706 семей шехидов и определены их основные нужды. В результате анализирования потребностей семей шехидов Фонд начал осуществлять выплаты 1772 членам из 1472 семей шехидов. Таким образом, началось финансирование расходов на лечение 737 членов 534 семей шехидов, долговых обязательств 410 членов 313 семей шехидов и платы за обучение 25 членов 25 семей шехидов, в том числе покрытие некоторых расходов, связанных с образованием и улучшением жилищных условий 600 семей шехидов (ремонт дома и системы отопления). Помимо этого, более 40 раненых проходят лечение с использованием нового оборудования, а 8 раненым предоставлено предписанное специалистами оборудование для устранение инвалидности.

Подробный отчет о предоставленной помощи будет размещен на портале Фонда, который будет запущен в ближайшие дни.

Работа в направлении удовлетворения нужд лиц из соответствующих категорий будет продолжена. Напомним, что 69 групп из числа сотрудников Фонда обеспечены соответствующими планшетами, а все запросы регистрируются в электронном виде. Сотрудники фонда "YAŞAT" являются членами семей шехидов и раненых военнослужащих. В рамках деятельности Фонда продолжается процесс выявления и удовлетворения потребностей лиц соответствующей категории.

Отметим, что Фонд "YAŞAT" учрежден Указом Президента Азербайджана от 8 декабря 2020 года в целях создания соответствующей платформы для реализации инициатив гражданского общества, направленных на оказание дополнительной поддержки государственным мерам в области социальной защиты семей шехидов и лиц, ставших инвалидами в результате военных действий, а также для обеспечения прозрачности, отчетности и общественного контроля в данной сфере.

С реквизитами Фонда можно ознакомиться перейдя по ссылке http://vxsida.az/az/annouces/1493.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

Фонд YAŞAT продолжает обеспечивать нужды семей шехидов и раненых в Отечественной войне (ФОТО) - Gallery Image
Фонд YAŞAT продолжает обеспечивать нужды семей шехидов и раненых в Отечественной войне (ФОТО) - Gallery Image
Фонд YAŞAT продолжает обеспечивать нужды семей шехидов и раненых в Отечественной войне (ФОТО) - Gallery Image
Фонд YAŞAT продолжает обеспечивать нужды семей шехидов и раненых в Отечественной войне (ФОТО) - Gallery Image
Фонд YAŞAT продолжает обеспечивать нужды семей шехидов и раненых в Отечественной войне (ФОТО) - Gallery Image
Фонд YAŞAT продолжает обеспечивать нужды семей шехидов и раненых в Отечественной войне (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Фонд YAŞAT продолжает обеспечивать нужды семей шехидов и раненых в Отечественной войне (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Фонд YAŞAT продолжает обеспечивать нужды семей шехидов и раненых в Отечественной войне (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Фонд YAŞAT продолжает обеспечивать нужды семей шехидов и раненых в Отечественной войне (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Фонд YAŞAT продолжает обеспечивать нужды семей шехидов и раненых в Отечественной войне (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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