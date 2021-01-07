Впервые в истории метро в Азербайджане создан тоннель с использованием железобетонных блоков

БАКУ /Trend/ - В марте 2020 года в Баку завершилось строительство второго тоннеля между депо "Автовокзал - Ходжасан". Следует отметить, что работы по бурению этих тоннелей были одними из самых сложных в истории строительства метро с точки зрения сложных гидрогеологических условий, построек на прилегающих территориях, линий коммуникаций. Однако строители метрополитена, проявив упорство, качественно и без недочетов выполнили ответственную задачу.

Об этом в четверг сообщили Trend в пресс-службе ЗАО "Бакинский метрополитен".

Помимо этого, завершилось строительство тоннелей и соответствующей инфраструктуры вдоль линии "Мемар Аджеми - 8 ноября".

Важным нововведением стало использование железобетонных блоков, что произошло впервые в истории строительства метро. Возведение элементов дорожных надстроек на безбалластных фундаментах и ​​использование железобетонных блоков создало большие возможности с точки зрения экономической, технической и эксплуатационной эффективности.

Железобетонные блоки использованы не только в новопостроенных участках "Мемар Аджеми - 8 ноября" и "Ходжасан - Автовокзал", но и на реконструированных путях станций "Хатаи" и "Джафар Джаббарлы". Также на путях Наримановского электродепо проводится замена деревянных шпал на железобетонные шпалы отечественного производства. К настоящему времени в обеих направления станции "Бакмил" на участке от станции до портала установлено более 2000 железобетонных шпал.

Отметим, что только в 2020 году производственной площадкой железобетонных конструкций метрополитена было произведено 1198 железобетонных шпал. За этот период изготовлено 10245,36 квадратных метра металлической сетки, 25 металлических заборов, армировано 552 железобетонных сваи разных размеров. С площадки на объекты метро поставлено более 28 677 кубометров товарного бетона. В течение года было выпущено около 20 наименований железобетонных изделий.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)