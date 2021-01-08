Назван объем средств, выделенных на сегодня из фонда YAŞAT на нужды семей шехидов и инвалидов

Общество 8 января 2021 13:34 (UTC+04:00)
Назван объем средств, выделенных на сегодня из фонда YAŞAT на нужды семей шехидов и инвалидов

БАКУ /Trend/ - На сегодня для обеспечения нужд семей шехидов и членов семей инвалидов Фондом YAŞAT определены 920 072,14 маната.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев.

"883 278,49 маната приходятся на средства Фонда, остальные 36 783, 65 маната были выплачены другими соответствующими организациями", - сказал он.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)

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