В 2020 году в Азербайджане 30 работников прокуратуры были привлечены к дисциплинарной ответственности

БАКУ /Trend/ - В Генеральной прокуратуре Азербайджана восьмого января состоялось оперативное совещание, посвященное итогам работы, проделанной в 2020 году, а также предстоящим задачам.

Как сообщили в пятницу Trend в пресс-службе Генпрокуратуры, на совещании выступил генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев.

Было отмечено, что за отчетный период за недостатки в работе были привлечены к дисциплинарной ответственности 30 работников органов прокуратуры. Два человека были уволены из органов прокуратуры, восемь человек - освобождены от занимаемой должности, 15 человек получили выговор или строгий выговор, в отношении пяти человек были применены другие дисциплинарные меры.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)