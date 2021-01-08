Семьи, с которыми встречались сотрудники Фонда YAŞAT, в основном нуждались в улучшении жилищных условий - глава Госагентства

БАКУ /Trend/ - Семьи, с которыми встречались сотрудники Фонда "YAŞAT" в основном нуждались в улучшении жилищных условий.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал председатель Государственного Агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев.

По его словам, порядка 37,7 процентов семей, с которыми встречались сотрудники Фонда "YAŞAT", в основном нуждались в улучшении жилищных условий.

"В основном мы работаем в направлении решения этой проблемы. Сотрудники фонда "YAŞAT" встретились с 11 192 членами семей 2 706 шехидов и 81 тяжело раненым и определили их основные потребности. Среди них есть те, кто нуждается в лечении и оплате за обучение, но в основном - это необходимость улучшения жилищных условий. Лечащимся и имеющим кредитную задолженность наличные не выдаются. Эти расходы оплачиваются медицинскому учреждению, если оно предназначено для лечения, и банку, которому задолжало лицо. Также предусмотрена закупка бытовой техники для семей, нуждающихся в этом", - добавил Ульви Мехтиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)