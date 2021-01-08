Число посещений электронного портала учебников превысило миллион - минобразования Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Согласно статистике Google Analytics за декабрь 2020 года, портал электронных учебников (e-derslik.edu.az) по посещаемости занимает 22-ю позицию среди наиболее популярных интернет-ресурсов в Азербайджане.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве образования, по состоянию на декабрь прошлого года количество активных пользователей портала составляло 420 000, а общее количество посещений составило около 1,4 миллиона.

Больше всего портал посетили пользователи из США, Германии, Великобритании, Нидерландов, Франции, России, Украины, Польши и Турции, а внутри страны - из Баку, Сумгайыта и Гянджи.

В настоящее время на портале размещено около 600 электронных учебников по общему и профессиональному образованию. Эти учебники обогащены видео, графикой и другими мультимедийными средствами.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)