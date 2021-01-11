Частные компании тоже могли бы ввозить в Азербайджан вакцины от COVID-19 - депутат

БАКУ /Trend/ - Наряду с бесплатной для населения вакциной, которую закупит государство, необходимо создать условия для ввоза вакцин и частными компаниями.

Об этом в понедельник сказал Trend глава парламентского комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев.

"Нужно создать условия для частных компаний, чтобы они могли ввозить прошедшие регистрацию вакцины и других компаний-производителей, чтобы у граждан была возможность выбора", - сказал он.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)