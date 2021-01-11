Исполнена последняя мечта шехида: его сына назвали Умидом - репортаж АМИ Trend из роддома (ВИДЕО)

АГДАМ /Trend/ - Спустя 101 день после смерти Махмудова Эльчина Джамиль оглу, ставшего шехидом в боях за Физули, у него родился сын.

Как передает в понедельник спецкор Карабахского бюро Trend, мальчика назвали Умидом, как и желал при жизни его отец. Малыш родился в Агдамской центральной районной больнице. Его под бурные аплодисменты проводили домой официальные лица района, жители и медперсонал больницы.

Отметим, что Эльчин Джамиль оглу Махмудов родился седьмого июня 1998 года в селе Кенгерли Агдамского района. Когда он был маленьким, его родители развелись. Отец скончался в 2015, а мать в 2017 году. После демобилизации из рядов армии Эльчин женился. Зов Родины не давал ему покоя, и вскоре после рождения первого сына он поступил на сверхсрочную военную службу. Эльчин Махмудов был стрелком на БМП. Когда началась Отечественная война, он воевал на Физулинском направлении. Эльчин стал шехидом 30 сентября.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)