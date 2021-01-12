Продолжаются меры по снабжению личного состава ВС Азербайджана и организации службы на освобожденных территориях (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Продолжается деятельность по улучшению социально-бытовых условий личного состава подразделений азербайджанской армии на освобожденных территориях.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве обороны Азербайджана, на этих территориях, а также в подразделениях, дислоцированных на позициях в высокогорьях, в соответствии с распорядком дня организуется боевое дежурство.

(Текст: Турал Гараджаев)