День Победы будет нерабочим праздничным днем
БАКУ /Trend/ - День Победы будет нерабочим праздничным днем.
Как сообщает Trend, об этом говорится в поправках в Трудовой кодекс, утвержденных сегодня Президентом Ильхамом Алиевым.
Отметим, что принятие закона следует из указа Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 3 декабря 2020 года «Об установлении Дня Победы в Азербайджанской Республике».
Ежегодно 8 ноября будет отмечаться День Победы.
(Редактор: Наталья Кочнева)
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