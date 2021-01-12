БАКУ /Trend/ - День Победы будет нерабочим праздничным днем.

Как сообщает Trend, об этом говорится в поправках в Трудовой кодекс, утвержденных сегодня Президентом Ильхамом Алиевым.

Отметим, что принятие закона следует из указа Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 3 декабря 2020 года «Об установлении Дня Победы в Азербайджанской Республике».

Ежегодно 8 ноября будет отмечаться День Победы.

(Редактор: Наталья Кочнева)