Какого-либо решения о начале проведения учебного процесса в традиционной форме пока нет - минобразования Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Какого-либо решения о начале проведения учебного процесса в традиционной форме нет, сказал в среду Trend завсектором по связям с общественностью минобразования Джасарет Валехов.
"Решение выносит не минобразования, а Оперативный штаб при Кабмине. Оно принимается с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации. Пока такого решения нет. Если оно будет принято, информация об этом будет размещена на ресурсах министерства образования", - сказал он.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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Какого-либо решения о начале проведения учебного процесса в традиционной форме пока нет - минобразования Азербайджана
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