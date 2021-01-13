Какого-либо решения о начале проведения учебного процесса в традиционной форме пока нет - минобразования Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Какого-либо решения о начале проведения учебного процесса в традиционной форме нет, сказал в среду Trend завсектором по связям с общественностью минобразования Джасарет Валехов.

"Решение выносит не минобразования, а Оперативный штаб при Кабмине. Оно принимается с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации. Пока такого решения нет. Если оно будет принято, информация об этом будет размещена на ресурсах министерства образования", - сказал он.

(Текст: Кямаля Сеидова)