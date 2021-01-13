Численность населения Азербайджана продолжает расти
БАКУ /Trend/ - Обнародована численность населения Азербайджана по состоянию на 1 декабря 2020 года.
Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике.
Численность населения страны составила 10 123 400 человек, что по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года больше на 0,6%.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)
Лента новостей
Минкультуры провело онлайн-встречу по концепции Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы в Баку (ФОТО)
В Азербайджане выплачены дополнительные срочные надбавки медперсоналу, участвующему в борьбе с коронавирусом
Какого-либо решения о начале проведения учебного процесса в традиционной форме пока нет - минобразования Азербайджана
Главы МИД Пакистана, Азербайджана и Турции сегодня обсудят возможности углубления сотрудничества стран
В Азербайджане продолжается деятельность комиссии по приему и рассмотрению обращений лиц, уволенных с военной службы по мобилизации (ФОТО/ВИДЕО)