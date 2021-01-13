Численность населения Азербайджана продолжает расти

БАКУ /Trend/ - Обнародована численность населения Азербайджана по состоянию на 1 декабря 2020 года.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

Численность населения страны составила 10 123 400 человек, что по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года больше на 0,6%.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)