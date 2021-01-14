Армяне разрушили сотни исторических и архитектурных памятников в городе Шуша – ФОТОФАКТ (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Армяне разрушили и уничтожили в городе Шуша Государственный музыкальный драматический театр, Музеи истории Карабаха и города Шуша, которые за счет тех или иных средств размещались в исторических зданиях, Дома-музеи Узеира Гаджибекова, Бюльбюля, Мир Мохсуна Навваба, филиал Государственного музея азербайджанского ковра, Государственную галерею искусств, здания 4 техникумов, 2 институтских филиалов, музшкол, 2 санаториев, библиотек, дома-музеи прославленных людей искусства, турбазу на 70 мест, школу-интернат на 1200 мест и др.

Об этом в четверг сказал Trend исследователь и эксперт по культурным ценностям, участвующий в мониторинге, проводимом в связи с историческими памятниками в городе Шуша, профессор Московского отделения Международной академии архитекторов, член правления Союза архитекторов Азербайджана Фаиг Исмайлов.

По его словам, кроме того, армяне нанесли серьезный ущерб 30 историческим и культурным памятникам на территории заповедника площадью в 350 гектаров, разрушили 550 старинных зданий, сильно испортив ландшафт города.

Исмайлов добавил, что для реализации концепции арменизации был составлен список из 525 исторических и архитектурных памятников в городе Шуша и прилегающих территориях. Для этого за последние два года студенты Архитектурно-строительного университета Армении срисовали схемы с 220 зданий города, сняли мерки стен, чтобы потом «восстановить» их. Потом эту концепцию и проекты рассмотрели и одобрили в министерстве науки и просвещения Армении, а далее в Кабмине, а правительство ежегодно выделяло на эти проекты 30 миллионов драмов из государственного бюджета, чтобы превратить город Шуша в Религиозный и культурный центр армян мира.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидов. Редактор: Наталья Кочнева)