В Азербайджане помощь получили до 95% семей, чьи дома пострадали в ходе Отечественной войны

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 94,5% семей, чьи дома пострадали в результате обстрела армянами гражданского населения во время Отечественной войны, оказана материальная помощь.

Об этом сказал глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов, сообщает в четверг Trend.

По его словам, выделенные средства уже перечислены этим лицам: "В этом процессе существует рад технических проблем, заключающихся в том, что некоторые граждане этой категории находятся за пределами страны и не могут въехать в страну из-за пандемии. Кроме того, есть инфицированные коронавирусом, которые находятся в клиниках. Есть и такие, в документах которых существуют несоответствия".

Мамедов добавил, что все обращения в связи с оказанием помощи будут справедливо рассмотрены.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)