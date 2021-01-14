В Азербайджане проживает более 118 тыс. иностранцев - миграционная служба

БАКУ /Trend/ - В настоящее время в Азербайджане проживают 118 409 иностранцев.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал глава Государственной миграционной службы Вусал Гусейнов, сообщает в четверг Trend.

"Из них 4805 - граждане России, 38 698 - Грузии, 11 293 - Турции, 4 145 - Украины, 2 662 - Ирана, 16 806 - граждане других стран", - сказал он.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)