В Бакинской высшей школе нефти прошел межвузовский чемпионат международного конкурса Petrobowl (ФОТО)

Студенческое отделение Общества инженеров-нефтяников Бакинской высшей школы нефти (БВШН) организовало межвузовский чемпионат международного конкурса Petrobowl.

В чемпионате, который впервые проводился в режиме онлайн, приняли участие 18 команд, представляющих БВШН, а также местные и зарубежные университеты. Так, в конкурсе участвовали студенты из университетов Пакистана, Греции, Алжира и России.

Команды, наиболее быстро и правильно ответившие на вопросы, касающиеся нефтяной отрасли, прошли в следующий тур конкурса. По результатам межвузовского чемпионата победителями были объявлены три команды.

Команда БВШН “Wildcatters” заняла первое место, набрав 121 очко.

Члены команды “Wildcatters” - студенты кафедры нефтегазовой инженерии Халид Оруджев, Рахима Аббасова, Эльдар Аскеров и Эльнур Аскеров.

Команда Французско-Азербайджанского университета (UFAZ) “Wingineers” и команда Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности (ADNSU) “Alpha Team” разделили второе и третье места соответственно.

Отметим, что международный конкурс PetroBowl является одной из программ, реализуемых SPE International - Международным обществом инженеров-нефтяников с целью развития студентов. Студенты участвуют в этом соревновании в командном формате. Конкурс состоит из нескольких этапов, на каждом из которых команды-участницы отвечают на вопросы технического и нетехнического характера. Конкурс PetroBowl, который проводится с 2002 года, отличается своей масштабностью и популярностью. В 2015 году PetroBowl был проведен в шести регионах и конкурс получил международный статус.

Чемпионат PetroBowl организуется ежегодно в разных странах на международном уровне, и в нем принимают участие восемь команд из восьми регионов. Региональный чемпионат PetroBowl проводится, чтобы определить, какие команды из регионов будут участвовать в международном конкурсе PetroBowl.