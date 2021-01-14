Азербайджанский ученый о мерах самозащиты после вакцинации

БАКУ /Trend/ - Понятно, что общество с нетерпением ждет того дня, когда будет начата вакцинация. Однако это не будет означать полную победу над вирусом.

Об этом в четверг сказал Trend председатель Германо-азербайджанского радиологического и нейрорадиологического общества, доктор медицинских наук клиники Кёльнского университета, азербайджанский ученый Нуран Абдуллаев.

По его словам, отказ от проведения вакцинации среди людей в возрасте до 16 лет может привести к вспышке заболевания среди представителей этой возрастной группы. Известно, что лица в этом возрасте, как и взрослые, могут быть носителями и распространителями вируса.

"Итак, помимо вакцинации, должен быть установлен особый контроль над этой возрастной группой для предотвращения случаев инфицирования.

Всем, независимо от того, вакцинированы они или нет, должна быть разъяснена важность соблюдения правил и требований по поводу вируса. Другой важный фактор заключается в установлении контроля над людьми, инфицированными вирусом, которым также следует сообщить, что у них может возникнуть мутация, а это может привести к увеличению числа заражений.

Согласно вышеизложенному и другим научно обоснованным мнениям, людям следует соблюдать правила и рекомендации даже после вакцинации", – добавил Нуран Абдуллаев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)