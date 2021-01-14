Говорить о датах экзаменов можно будет после 18 января - ГЭЦ Азербайджана

БАКУ / Trend/ - Говорить о датах экзаменов можно будет только после 18 января.

Об этом сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, сообщает в четверг Trend.

Аббасзаде напомнила, что сейчас невозможно проводить массовые мероприятия: "У нас на рабочих местах находятся 30% сотрудников, остальные работают в онлайн режиме. В таких условиях ни одна организация не может провести массовые экзамены, напомню, что из дома разрешается выходить на 3 часа».

По ее словам, ориентировочные даты можно будет назвать только после 18 января: «До этого будет обнародована последовательность проведения экзаменов. Это зависит не от нас, а от условий пандемии, уровня инфицирования и возможности проведения массовых экзаменов. Но мы готовим предложения, которые представим правительству, чтобы получить разрешение. Единственное изменение будет связано с тем, что и в этом году IX классы будут сдавать экзамены в один этап. Структура экзаменов обнародована, издан специальный журнал».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)